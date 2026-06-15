 نهال عنبر تنجو من حادث سير - صورة

خبرني - نجت الممثلة المصرية نهال عنبر من حادث خطير أثناء قيادتها سيارتها على طريق الساحل الشمالي، بعدما تعرضت المركبة لعطل مفاجئ كاد أن يتسبب في اشتعالها، وفق ما أعلنته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وحرصت عنبر على طمأنة جمهورها بشأن حالتها الصحية، مؤكدة أنها تمكنت من التوقف بالسيارة في الوقت المناسب قبل تفاقم الموقف. وأشارت إلى أن العناية الإلهية أنقذتها من حادث كان من الممكن أن تكون عواقبه وخيمة.

وأوضحت نهال عنبر في منشور مقتضب أن السيارة كانت على وشك الاشتعال أثناء سيرها على الطريق، إلا أنها تصرفت بسرعة وأوقفتها فور ملاحظتها المشكلة، ما ساهم في تجنب وقوع كارثة محتملة.