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العراقي حميد منصور يثير الجدل بتصريحات عن كاظم الساهر

  • 15 حزيران 2026
  • 16:43
العراقي حميد منصور يثير الجدل بتصريحات عن كاظم الساهر

خبرني - أثار الفنان العراقي حميد منصور جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية عقب تصريحات بشأن مواطنه الفنان كاظم الساهر.

وتطرق منصور، وهو أحد رواد الفن العراقي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، خلال لقاء تلفزيوني، إلى حياته الشخصية وذكرياته وإنتاجه الفني.

وردّ على سؤال حول زميله قائلاً: "الساهر هو الأكثر شهرة، إلا أن كل المطربين العراقيين أفضل منه"، مضيفاً: "الساهر مغنٍ وليس مطرباً، ساعدته المؤسسات على الشهرة".

وفجرت التصريحات جدلاً وانتقادات من البعض لمنصور، واعتبر البعض أن حديثه يتنافى مع تجربة الساهر الطويلة التي جعلته يتجاوز حدود العراق. 

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