تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مثيرة عن (الأمير)

خبرني - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس "الهيئة العامة للترفيه" السعودية، الميزانية الإنتاجية للمسلسل الدرامي الجديد "الأمير"، بطولة أحمد عز ونخبة من فناني العرب والعالم، تزامناً مع بدء التصوير في مصر تمهيدًا لعرضه عام 2027.

وأوضح آل الشيخ أن الميزانية الإنتاجية للمسلسل، المكوّن من 6 حلقات فقط، بلغت 21 مليون دولار أمريكي، بمعدل إنفاق يصل إلى نحو 3.3 مليون دولار للحلقة الواحدة، في رقم غير مسبوق على مستوى الإنتاجات الدرامية العربية.

ويتصدر مسلسل "الأمير" قائمة أضخم الأعمال الدرامية العربية من حيث الميزانية الإنتاجية، ما يجعله أحد أكثر المشروعات المنتظرة في السنوات المقبلة.

ويواصل صُنّاع المسلسل التصوير في عدد من المواقع داخل مصر، منها مناطق صحراوية وأخرى متفرقة في العاصمة القاهرة.

وبدأ المخرج العالمي ستيفن هوبكينز التصوير بمشاهد حركة مثيرة واقعية نفذها أبطال العمل دون اعتماد كلي على المؤثرات البصرية.

ويضم المسلسل كلاً من أمينة خليل، وتوبا بويوكستون ومريم أوزرلي، إلى جانب بيدرو ألونسو وبول أندرسون.