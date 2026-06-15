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قبيل مباراته الأولى في المونديال .. مخادمة يستذكر 3 راحلين من عائلته

  • 15 حزيران 2026
  • 16:25
قبيل مباراته الأولى في المونديال مخادمة يستذكر 3 راحلين من عائلته

خبرني  - استذكر الحكم الدولي الأردني ادهم مخادمة والده وشقيقه وابن شقيقته – رحمهم الله - ، قبيل مشاركته الأولى كحكم في ومونديال 2026.

ويستعد مخادمة لقيادة المواجهة المرتقبة بين منتخبي اسبانيا والرأس الاخضر ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثامنة في كأس العالم.

وبهذه المناسبة نشر مخادمة صورة لوالده وشقيقه وابن شقيقته وعلق عليها  :

في هذه اللحظات الاجمل في حياتي

الله يرحمكم و يغفر لكم و يحسن اليكم

كنت اتمنى ان تكونوا على قيد الحياة لكي تعيشوا هذه اللحظات التي طالما انتظرتموها و كنت تحلمون فيها كما كنت أنا.

رحمك الله - والدي العزيز ، ملهمي، الداعم الحقيقي و الرئيسي لما نحن فيه، لا أنسى كل توجيهاتك قبل كل مباراة و التحريص على منطقة الجزاء "اهم شي منطقة الجزاء".

رحمك الله - اخي ابراهيم ، الذي لم يتوانى أبدا بتقديم الدعم بكافة أنواعه و التوجيه.

رحمك الله سليم (ابن اختي- مقام اخي) تربينا سوا و كبرنا سوا و نحن نحلم بهذه اللحظات.

الله يرحمكم و يغفر لكم، و ان شاء الله الفردوس الأعلى الدار الملتقى باذن الله.

الصورة التي نشرها مخادمة
الصورة التي نشرها مخادمة

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