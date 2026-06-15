الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)

خبرني - مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى الأمير فيصل بن الحسين، نائب الملك، الاثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

وقال آمر الكلية في كلمة ألقاها خلال الحفل: “إن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تستند في برامجها ومناهجها إلى رؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى، الهادفة إلى إعداد قيادات مؤهلة وقادرة على فهم بيئة الأمن الوطني الشاملة وتحليل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.

وأضاف أن الكلية ترجمت توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى برامج أكاديمية ومناهج متطورة تغطي مختلف مجالات التحول والتحديث، والتوسع في مجال العمليات العسكرية المشتركة بما يدعم العقيدة العسكرية ويسهم في إعداد القيادات العسكرية المؤهلة والمدربة، إلى جانب تأهيل القيادات في وزارات ومؤسسات الدولة والجيوش الشقيقة والصديقة.

وفي ختام الحفل، وزّع الأمير الشهادات على خريجي الدورة، التي تمنح درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد الوطنية.

وشارك في الدورة ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وموظفون في وزارات ومؤسسات حكومية، إلى جانب ضباط من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، ونيجيريا، وباكستان، وتنزانيا، وإندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا.

ودوّن الامير كلمة في سجل كبار الزوار، عبّر فيها عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الدارسون في الكلية على الصعيدين العسكري والأكاديمي.

وحضر حفل التخريج رئيس جامعة مؤتة، ومدير المخابرات العامة، ومدير الأمن العام، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى عدد من السفراء والملحقين العسكريين لدول شقيقة وصديقة.