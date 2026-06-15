لأول مرة في تاريخ يوتيوب.. (مستر بيست) يتجاوز نصف مليار مشترك

خبرني - حقق صانع المحتوى الأمريكي جيمي دونالدسون المعروف باسم "مستر بيست"، إنجازًا غير مسبوق بعدما أصبح أول منشئ محتوى على منصة يوتيوب يتجاوز عدد مشتركيه 500 مليون مشترك.

وأكد جيمي دونالدسون، البالغ من العمر 27 عامًا، تحقيق هذا الرقم التاريخي خلال بث مباشر في الـ12 من يونيو، بعدما شهدت قنواته نموًّا متسارعًا أوصله إلى حاجز نصف مليار مشترك، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنصة.

وبدأ "مستر بيست" مسيرته على يوتيوب عام 2012 عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، حيث قدم محتوى يركز على الألعاب الإلكترونية وردود الفعل والتعليقات، قبل أن يتحوَّل تدريجيًّا إلى إنتاج مقاطع ضخمة تعتمد على التحديات والجوائز المالية والمشروعات الترفيهية واسعة النطاق.

وخلال السنوات الأخيرة، عزز مستر بيست مكانته كأكثر صانع محتوى متابعة على يوتيوب، مستفيدًا من التوسع العالمي لقنواته وإتاحة المحتوى بلغات متعددة؛ ما أسهم في جذب جمهور واسع من مختلف أنحاء العالم.

ولم يعد نشاطه مقتصرًا على صناعة الفيديوهات، إذ تحوَّلت علامته التجارية إلى مؤسسة إعلامية متكاملة تضم مئات العاملين وتتعاون مع فرق إنتاج دولية، فيما تصل تكلفة بعض أعماله إلى ملايين الدولارات.

كما وسّع دونالدسون حضوره خارج يوتيوب من خلال إطلاق مشروعات تجارية، أبرزها علامة الحلويات Feastables، إضافة إلى مبادرات خيرية شملت دعم المحتاجين وتمويل مشروعات مجتمعية متنوعة.

ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع لتأثير صناع المحتوى الرقمي، الذين باتوا ينافسون وسائل الإعلام التقليدية من حيث حجم الجمهور والانتشار العالمي.