وزارة الثقافة تعلن برنامج مهرجان صيف الأردن 2026

خبرني - أعلنت وزارة الثقافة برنامج مهرجان صيف الأردن 2026، الذي ينطلق في 26 حزيران ويستمر حتى 28 آب المقبل، متضمنًا 64 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية مجانية تقام مساء كلّ جمعة، في جميع محافظات المملكة.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الجهود الرامية الى تعزيز الحراك الثقافي في المحافظات، وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والإبداعية، وتوفير فضاءات تفاعلية تسهم في تنمية الوعي الثقافي وترسيخ قيم الانتماء للهوية الوطنية الأردنية، إلى جانب دعم الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات تقام بالتناوب في مواقع متعددة وموزعة على محافظات المملكة، تشمل حفلات فنية يحييها فنانون أردنيون، وعروضًا فلكلورية ومسرحية، ومسابقات تفاعلية، وفقرات مخصصة للأطفال، ومعارض للحرف والصناعات الثقافية، وبازارات للمنتجات المحلية والريفية، وألعاب (التيلي ماتش) /التحدي التي تُقدم للمرة الأولى، إضافة إلى إتاحة المجال أمام المبدعين في المحافظات لتقديم منتجاتهم وإبداعاتهم أمام الجمهور.

كما يسهم المهرجان في توفير فرص تشغيلية مؤقتة في المحافظات المستضيفة للفعاليات، من خلال إشراك عدد من الكوادر الفنية والتنظيمية والخدمات المساندة، إلى جانب دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين والمنتجين المحليين المشاركين في البازارات والمعارض، بما يعزز الحراك الاقتصادي المحلي ويتيح فرصًا إضافية للدخل خلال فترة إقامة المهرجان.

ويولي المهرجان اهتمامًا خاصًا بإبراز الموروث الثقافي والحضاري الأردني، من خلال إقامة عدد من الفعاليات في مواقع أثرية وسياحية بارزة، بما يسهم في التعريف بقيمتها التاريخية والثقافية، وتعزيز حضورها كوجهات جاذبة للزوار داخل المملكة وخارجها.

وتقام فعاليات المهرجان في عدد من أبرز المواقع الأثرية والسياحية والمرافق العامة، من بينها المدرج الروماني في عمّان، وأم قيس، وأم الجمال، وإرحاب، وقلعة الكرك، والسلع، والبترا، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، إلى جانب مواقع أخرى في مختلف المحافظات.

ويتزامن تنظيم المهرجان مع العطلة الصيفية، حيث يشتمل على برنامج متنوع للأطفال والعائلات، ويتضمن عروضًا مسرحية وترفيهية، وأنشطة تفاعلية وورشًا فنية وإبداعية، بما يوفر بيئة ثقافية وترفيهية آمنة ومحفزة لمختلف الفئات العمرية.

وأكدت وزارة الثقافة أن جميع فعاليات المهرجان مجانية ومفتوحة أمام الجمهور، داعية المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في فعالياته والاستفادة من برامجه المتنوعة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن المواعيد والتفاصيل الخاصة بالفعاليات عبر المنصات الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

ودعت الجمهور الى متابعة صفحة "احتفالات الأردن" على فيسبوك و إنستغرام للاطلاع على آخر المستجدات والبرامج ومواعيد الفعاليات أولاً بأول.