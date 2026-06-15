بريطانيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا

خبرني - أعلنت الحكومة البريطانية عن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، في إطار خطة أوسع لتعزيز السلامة على الإنترنت، واصفة الإجراء بأنه "خط أحمر" لشركات التكنولوجيا التي لم تُحسن حماية الأطفال.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحظر يشمل أبرز المنصات، مثل سناب شات، تيك توك، إنستغرام، فيسبوك، إكس، ويوتيوب، على أن يُطبق ضمن إطار مشابه للنموذج الأسترالي الذي يمنع التفاعل ونشر المحتوى لمن هم دون السن المحددة.

وبحسب الخطة، لن يشمل الحظر تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيغنال، إلى جانب استثناءات محدودة لخدمات التعليم والتجارة الإلكترونية وبث الموسيقى.

وتتوقع الحكومة أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بحلول ربيع العام المقبل، بعد استكمال المشاورات التي تلقت أكثر من 116 ألف رد.

كما تتضمن الخطة، التي أُطلق عليها اسم "حظر أستراليا بلس"، قيودًا إضافية تشمل منع البث المباشر والتواصل مع الغرباء لمن هم دون 16 عامًا على منصات أخرى، بينها بعض تطبيقات الألعاب، إضافة إلى تقييد بعض ميزات "الرفقاء الافتراضيين" والدردشة ذات الطابع الحميم لمن هم دون 18 عامًا.

وفيما يتعلق بآلية التطبيق، ستعتمد الحكومة على تطوير أنظمة التحقق من العمر المعمول بها ضمن قانون السلامة على الإنترنت، والتي تشمل تقنيات مثل تقدير العمر عبر ملامح الوجه، والتحقق البنكي، والهوية الرقمية.

وستتولى هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom) دراسة سبل تعزيز هذه الأنظمة لمنع التحايل، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن بعض الأطفال تمكنوا من تجاوز إجراءات التحقق في دول أخرى.

وأيدت غالبية أولياء الأمور والشباب، وفق الحكومة، هذه الخطوة، بينما حذرت جهات حقوقية ومنصات تقنية من أن الحظر قد يدفع القاصرين إلى منصات أقل أمانًا أو يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية وآليات جمع البيانات.