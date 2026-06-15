الكواليت يكشف لخبرني لماذا يضاف اكسيد التيتانيوم للجميد - تفاصيل

خبرني – عبدالله مرقة

قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن بعض المنتجين يستخدمون مادة ثاني أكسيد التيتانيوم أثناء تصنيع الجميد بهدف إكسابه لونا أبيض ناصعا ومظهرا صافيا مشددا أن هذه المادة مضرة بالصحة.

وأضاف الكواليت أن من الضروري تشديد الرقابة وإجراء فحوصات دقيقة على منتجات الجميد، خصوصا المستوردة منها، مؤكدا أهمية التحقق من طرق التصنيع ومكوناته، حتى في حال إنتاجها خارج الاردن ، عبر إرسال وفود مختصة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء لفحصها في بلد المنشأ.

ودعا إلى ضرورة أن يكون الجميد مغلفا بشكل فردي، مع توضيح بيانات المنتج على كل عبوة، بما في ذلك اسم المصنع والمكونات، إضافة إلى بيانات المستورد خبرني بما يسهل عمليات الرقابة والتتبع.

ما هي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم؟

ثاني أكسيد التيتانيوم هو مركب كيميائي غير عضوي صيغته (TiO₂)، يستخرج من المعادن الطبيعية، ويتميز بشدة بياضه وقدرته العالية على عكس الضوء، ما يجعله مستخدماً على نطاق واسع كمادة مبيّضة في عدة صناعات.

ويُستخدم في القطاع الغذائي تحت الرمز (E171) لتبييض بعض المنتجات مثل الحلويات والمعجنات والصلصات ومنتجات الألبان، كما يدخل في صناعة مستحضرات التجميل، ومواد الوقاية من الشمس، ومعاجين الأسنان، إضافة إلى استخدامه في الدهانات والبلاستيك والورق.

المخاطر الصحية المحتملة

وتشير دراسات علمية إلى أن مخاطر المادة تعتمد على طريقة التعرض لها وحجم الجزيئات، خصوصاً الجزيئات النانوية الدقيقة.

وأوضحت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء (EFSA) أنها لا تعتبر المادة آمنة كمضاف غذائي خبرني بسبب عدم استبعاد مخاطر السمية الجينية واحتمال تراكم الجزيئات داخل الجسم، ما قد يؤدي إلى أضرار على مستوى الخلايا على المدى الطويل.

كما صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) المادة ضمن المجموعة (2B)، أي أنها “مسرطنة محتملة للبشر” عند استنشاقها على شكل مسحوق، استناداً إلى دراسات مخبرية على الحيوانات.



وكشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم عن مخالفات في بعض منتجات الجميد المتداولة في الأسواق الاردنية خبرني بعد أن أظهرت الفحوصات المخبرية احتواء عينات على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وهي مادة غير مسموح باستخدامها في الجميد وفق التشريعات النافذة.

ودعت المؤسسة في كتاب رسمي إلى ضرورة التعميم على محال البيع والمراكز التجارية للتحقق من مطابقة منتجات الجميد للاشتراطات الصحية خبرني وإلزام الموردين بتقديم فحوصات مخبرية تثبت خلو المنتجات من المادة المذكورة، صادرة عن جهات معتمدة.

وأكدت ضرورة الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بالمنتجات وإبرازها عند الطلب، مع التشديد على عدم تداول أي منتج غير مستوفٍ للشروط، وتحميل جميع حلقات سلسلة التوريد مسؤولية ضمان سلامة الغذاء.

كما أكدت استمرارها في تنفيذ برامج الرصد وسحب العينات واتخاذ الإجراءات الرقابية بحق أي منتجات مخالفة، في إطار جهودها لحماية صحة المستهلك في المملكة.