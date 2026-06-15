وفاة مغنٍ أميركي ويوتيوبر شهير في تحطم مروحيتين.. وفيديو يوثق

خبرني - خيمت حالة من الصدمة والحزن على الوسط الغنائي ومواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، بعد الإعلان عن وفاة المغني الأميركي أوليفر تري، برفقة يوتيوبر شهير إثر حادث مروع لتحطم مروحيتين في البرازيل.

وكان كل من أوليفر تري 32 عاماً وصانع المحتوى الأرجنتيني على يوتيوب "غاسبي" البالغ من العمر 23 عاماً ، واسمه الحقيقي غاسبار بريمي، من بين ستة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية مروع في ريو دي جانيرو بالبرازيل صباح الأحد، وفقاً لما نقلته شبكة CNN Brasil.



كما ذكرت التقارير أن النجم الأميركي واليوتوبر كانا على متن إحدى المروحيتين إلى جانب ركاب آخرين هم لوكاس بريتو شافيس ولوكاس فيغنالي، بحسب ما أوردته الشبكة.

والضحايا الستة شملوا خمسة أشخاص كانوا على متن مروحية واحدة، بالإضافة إلى قائد المروحية الأخرى تشارلز مارسيلّاك الذي توفي أيضاً، وفقاً لشبكة CNN البرازيلية.

ووثقت الكاميرات لحظة وقوع حادث اصطدام مروحيتين فوق منطقة "ريكريو دوس بانديرانتس" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

من جانبها، قالت الشرطة في بيانها حول الحادث: "التحقيق جارٍ. وقد أُجري فحص جنائي في موقع الحادث، وينتظر المحققون تقرير مركز التحقيق والوقاية من حوادث الطيران"، وأضاف البيان: "ستخضع جثث الضحايا الستة لفحص الطب الشرعي لتحديد هويتهم، وسيتم مقارنة النتائج بالبيانات الموجودة في سجلات مركز العمليات الجوية".

بدورها، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بعدم وجود ناجين من الحادث الأليم، وأفادت أن إحدى المروحيات تحطمت في موقف سيارات تابع لمعرض سيارات، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم. ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد سبب تحطم الطائرة.

وأفاد مسؤولون في جهاز الإطفاء، بأن المحققين ما زالوا يعملون على تحديد ملابسات ما حدث بدقة، مشيرين إلى أن الأدلة متناثرة على مساحة تمتد لمئات الأمتار، وأن تسجيلات الفيديو وبيانات الرحلة ستكون حاسمة في إعادة بناء تسلسل الأحداث.

يذكر أن غاسبي هو أحد أبرز الشخصيات على الإنترنت في الأرجنتين، بفضل محتواه الكوميدي ومقاطع الفيديو التي حققت انتشاراً واسعاً، حيث حصدت عشرات الملايين من المشاهدات، حيث يتابعه حوالي 3 ملايين شخص على يوتيوب.

أما أوليفر تري -واسمه الحقيقي أوليفر تري نيكيل، المولود في سانتا كروز، كاليفورني، فقد كان في جولة عالمية وقت وفاته وقد أحيا حفلاً في ساو باولو في السادس من يونيو. ووفقاً لموقعه الإلكتروني، كان من المقرر أن يحيي حفلاً آخر في لشبونة بالبرتغال، في الأول من يوليو. فيما شملت جولته محطات في إسبانيا والنمسا والولايات المتحدة والصين.

يذكر أن أوليفر تري المعروف بأغنيتيه "Life Goes On" و"Miss You"، الذي يتابعه أكثر من مليوني شخص على إنستغرام، أصدر ألبومه الأول، Ugly Is Beautiful، عام 2020، وتلاه ألبوما Cowboy Tears وAlone in a Crowd، بينما أصدر ألبومه الأخير، Love You Madly Hate You Badly، في 24 أبريل.



