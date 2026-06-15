آثار الحكيم تكشف سبب اعتزالها الفن.. ورأيها بالحجاب

خبرني - بعد سنوات طويلة من الغياب، خرجت الفنانة المصرية آثار الحكيم لتكشف كواليس وأسباب اعتزالها الفن، ورأيها في ارتداء الحجاب.

وقالت آثار الحكيم خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إنها اعتزلت الفن منذ 15 عاماً دون نية في العودة إليه مرة أخرى، مضيفة:"ربنا يثبتني، أنا اعتزلت تماماً الحمد لله، ربنا أكرمني واعتزلت في قمة شغلي وعملي ونجاحي".

كما أكدت أن قرار اعتزالها لم يكن بسبب أي ضغوط داخل الوسط الفني، نافية الأنباء المتداولة عن "توبتها" عن الفن، مشيرة إلى أن الفن لا يستدعي التوبة منه كخطيئة، وأضافت:"تشبعت من الفن وبدأت مرحلة جديدة في حياتي".



ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تفكر في ارتداء الحجاب، اعتبرت الحكيم أن الحجاب الحقيقي يتمثل في أن يمنع الإنسان الأذى عن غيره، وأن الأمر لا يتعلق بالمظهر الخارجي فقط، في إشارة إلى عدم تفكيرها في ارتداء الحجاب.

جدير بالذكر أن الفنانة آثار الحكيم هي إحدى نجمات فترة الثمانينيات البارزات، حيث قدمت باقة من أهم الأفلام السينمائية خلال هذه الفترة، من بينها:" الحب فوق هضبة الهرم" و"أنا لا أكذب ولكنني أتجمل" مع الفنان أحمد زكي، و"الكف" مع الفنان فاروق الفيشاوي، و"النمر والأنثى" مع النجم عادل إمام، أما أبرز أعمالها في الدراما التلفزيونية فهي "زيزينيا" مع الفنان يحيى الفخراني، و"ترويض الشرسة"، و"ليالي الحلمية"، و"نحن لا نزرع الشوك"، وغيرها من الأعمال الهامة والمتميزة.