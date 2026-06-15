حزب الله يؤكد التزامه باتفاق طهران-واشنطن: لم ننفذ أي عمليات

خبرني - أكد مسؤول في حزب الله أن الحزب لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأميركي، في إشارة لالتزامه بالاتفاق.

كما أضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، اليوم الاثنين أن موقف الجماعة المدعومة إيرانيا من وقف إطلاق النار "مرتبط بالتزام إسرائيل به"، وفق رويترز.



إلى ذلك، أكد أن حزب الله يرفض "حرية الحركة" الإسرائيلية في لبنان. ولفت إلى أن إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان.

علماً أنه لم يصدر الحزب حتى الآن أي تعليق رسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

"لبنان جزء من الاتفاق مع أميركا"

فيما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أن " احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه جزء من الاتفاق المؤقت مع أميركا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن في وقت سابق اليوم أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان. وأضاف أن إسرائيل تعتزم البقاء "إلى أجل غير مسمى" في هذه الأراضي، مع السعي إلى عدم السماح للسكان بالعودة إليها.



كما هدد كاتس بأنه إذا شنت إيران هجوماً على إسرائيل ردا على الهجمات الإسرائيلية في لبنان، فإن بلاده ستضربها "بقوة كبيرة".

يذكر أن طهران كانت ربطت الاتفاق مع الجانب الأميركي بوقف الحرب على كافة الجبهات ووقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان.

وخلال العامين والنصف الماضيين، بسط الجيش الإسرائيلي سيطرته على مناطق كبيرة في غزة وعشرات القرى والبلدات داخل الحدود اللبنانية، فضلاً عن سوريا، تبلغ مساحتها نحو ألف كيلومتر مربع (386 ميلا مربعا)، وهي مساحة أصغر قليلا من مدينة نيويورك.

كذلك عمدت القوات الإسرائيلية إلى تدمير عشرات القرى والبلدات الحدودية في الجنوب اللبناني، وتوغلت بشكل كبير جنوب نهر الليطاني.

في حين عمدت الدولة اللبنانية إلى إجراء 4 جولات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، انتقدها حزب الله، واعتبر أنها إهانة وخيانة للبلاد.