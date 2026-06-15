أطعمة غنية بالبوتاسيوم قد تمنحك نومًا أفضل

خبرني - تشير أبحاث حديثة إلى أن تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم ضمن وجبة العشاء قد يسهم في تحسين جودة النوم وتقليل أعراض الأرق، في ظل معاناة ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات النوم المزمنة.

ويلعب البوتاسيوم دورًا مهمًّا في دعم وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم توازن السوائل وصحة القلب، وهي عوامل ترتبط بشكل غير مباشر بالحصول على نوم أفضل.

ويرى خبراء تغذية أن هذا المعدن يساعد العضلات والأعصاب على الاسترخاء؛ ما قد يسهّل عملية النوم ويحسن استمراريته.

وأظهرت دراسة يابانية حديثة، أن تناول البوتاسيوم يرتبط بانخفاض معدلات الأرق، خاصة عند استهلاكه خلال وجبة العشاء. كما أن الأطعمة الغنية به تحتوي غالبًا على عناصر غذائية أخرى، مثل: المغنيسيوم، المعروف بدوره في دعم النوم الصحي.

وبحسب موقع VeryHealth Well، إليك أبرز مصادر البوتاسيوم الغذائية:

السبانخ

البطاطا الحلوة

الموز

الأفوكادو

البقوليات

الحمضيات

السلمون

المكسرات

البذور

والزبادي

ويؤكد المختصون أن الحصول على البوتاسيوم من الغذاء يُعد الخيار الأفضل لمعظم البالغين، بدل اللجوء إلى المكملات الغذائية، مع أهمية تناول عشاء متوازن قبل النوم ببضع ساعات لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تؤثر في جودة النوم.

في المقابل، يحذر الخبراء من زيادة تناول البوتاسيوم لدى بعض الفئات، مثل: مرضى الكلى المزمن أو قصور القلب، وكذلك الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة تؤثر في مستويات البوتاسيوم، إذ قد يؤدي ارتفاعه إلى مضاعفات خطيرة تستدعي استشارة الطبيب.

ورغم الفوائد المحتملة للبوتاسيوم، يشدد المختصون على أن النوم الجيد لا يعتمد على عنصر غذائي واحد، بل يتأثر بعوامل متعددة تشمل نمط الحياة، ومستويات التوتر، والحالة الصحية العامة؛ ما يجعل اتباع نظام غذائي متوازن جزءًا من إستراتيجية شاملة لتحسين النوم.