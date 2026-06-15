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كمين في منطقة آمنة.. الاحتلال يقتل طفلا بالرصاص أمام والده بغزة

  • 15 حزيران 2026
  • 15:05
كمين في منطقة آمنة الاحتلال يقتل طفلا بالرصاص أمام والده بغزة

خبرني - قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين طفلا في وسط قطاع غزة بإطلاق النار عليه أمام والده، الذي أصيب بدوره، فيما اعتُقل أحد أقاربه، في سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، إسماعيل الثوابتة، إن جثمان الطفل ريان بهاء أبو العجين (4 أعوام) وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي أمام والده.

وأوضح الثوابتة أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الطفل أمام والده، قبل أن تستهدف والده بهاء أبو العجين وتصيبه في قدمه، كما اعتقلت قريبهما خالد أبو غراب.

وشدد الثوابتة على أن الطفل ووالده ونسيبهم كانوا موجودين خارج الخط الأصفر، أي أنهم كانوا فيما تُعرف بأنها "منطقة آمنة"، ولم يكونوا داخل المنطقة الصفراء.

وأضاف أن المستهدفين المذكورين كانوا في طريقهم إلى منزلهم لتفقد حمّامات الزراعة، وتفاجؤوا بوجود كمين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منزل قرب المكان حيث اعتدى عليهم.

وذكر مدير المكتب الإعلامي الحكومي أن الجيش الإسرائيلي أطلق سراحهم على معبر كيسوفيم، و"سلمهم للعصابات العميلة، وقامت العصابات بإلقائهم في وادي السلقا شرق دير البلح".

على صعيد متصل، استشهد طفل وسيدة، فجر الاثنين، وأصيب 3 آخرون إثر قصف جوي وإطلاق نار إسرائيلي وسط قطاع غزة.

خروقات متواصلة
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكب الاحتلال 3269 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما أسفر عن استشهاد 992 فلسطينيا وإصابة 3138 آخرين، إضافة إلى اعتقال 95 شخصا.

وأضاف أن إسرائيل لم تسمح سوى بدخول 52 ألفا و740 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من أصل 147 ألف شاحنة كان يُفترض دخولها حتى الآن، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

وينص الاتفاق، وفق المكتب، على إدخال 600 شاحنة مساعدات وبضائع يوميا إلى القطاع، إضافة إلى 50 شاحنة وقود تشمل السولار والبنزين وغاز الطهي.

كما أشار إلى أن إسرائيل سمحت بسفر 6845 مريضا ومرافقا فقط عبر معبر رفح من أصل 19 ألفا و600 كان يُفترض تمكينهم من السفر منذ إعادة فتح المعبر، بنسبة التزام بلغت 35%.

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