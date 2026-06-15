النشامى يستعد لظهوره الأول في المونديال .. الموعد والقنوات الناقلة

خبرني - يستعد المنتخب الاردني لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية عندما يفتتح مشاركته الاولى في نهائيات كاس العالم 2026 بمواجهة منتخب النمسا.

وتحظى المباراة باهتمام كبير باعتبارها الظهور الاول للمنتخب الاردني على المسرح العالمي، فيما يدخل المنتخب النمساوي المواجهة بعد عودته الى كأس العالم للمرة الاولى منذ 28 عاما، مستفيدا من التطور الكبير الذي حققه خلال السنوات الاخيرة على الساحة الاوروبية.

موعد مباراة الاردن والنمسا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الاردن والنمسا ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كاس العالم 2026 على ملعب سان فرانسيسكو باي ارينا صباح يوم الاربعاء 17 حزيران 2026 بتوقيت الأردن ( مساء الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة).

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت عمان ومكة المكرمة والدوحة والقاهرة، فيما تقام عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت ابو ظبي، والخامسة صباحا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة في المنطقة العربية من خلال القنوات التالية:

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