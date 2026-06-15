تعاون كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران مع اكاديمية الشرق الاوسط لعلوم الطيران لتنفيذ المسار التدريبي لبرنامج

خبرني - وقّعت كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران وأكاديمية الشرق الأوسط لعلوم الطيران اتفاقية أكاديمية تهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي ضمن برنامج بكالوريوس علوم الطيران، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية في قطاع الطيران.

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ووقّع الاتفاقية عن كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران الأستاذ الدكتور محمد ناصر الخوالدة، فيما وقّعها عن أكاديمية الشرق الأوسط لعلوم الطيران رئيس هيئة المديرين المهندس محمد عودة، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، تتولى الكلية الإشراف الأكاديمي على البرنامج ومنح درجة البكالوريوس، فيما تنفذ الأكاديمية المسار التدريبي العملي والتأهيلي وفق متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني والمعايير المعتمدة في قطاع الطيران.

ويمنح البرنامج الطلبة فرصة الجمع بين الدراسة الأكاديمية المتخصصة والتدريب العملي الاحترافي، حيث يحصل الخريجون على درجة البكالوريوس في علوم الطيران، إلى جانب التأهيل للحصول على رخصة الطيران التجاري الآلي (ATPL)، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ويُعد البرنامج الأول من نوعه في المنطقة الذي يجمع بين الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الطيران والتأهيل للحصول على رخصة الطيران التجاري الآلي (ATPL) ضمن مسار أكاديمي وتدريبي متكامل، بما يوفر للطلبة تجربة تعليمية احترافية وفق أعلى المعايير المعتمدة في قطاع الطيران.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتدريبية، وتسهم في تطوير مخرجات التعليم والتدريب، وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والخبرات العملية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران.

وتأتي هذه الاتفاقية انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير التعليم التقني والتطبيقي والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي متميز للتعليم والتدريب في قطاع الطيران.

برنامج بكالوريوس علوم الطيران

كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران

بالتكامل مع أكاديمية الشرق الأوسط لعلوم الطيران

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