لابتوبات فرشات خزائن .. السفارة الاميركية تعرض ممتلكات للبيع بالمزاد

خبرني - أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان عن تنظيم مزاد علني إلكتروني، وذلك ضمن إجراءاتها الدورية لإدارة وتصريف الممتلكات.

وأوضحت السفارة أن المزاد سيستمر لمدة أسبوعين اعتباراً من 14 حزيران 2026، مشيرة إلى أن موعد إغلاق كل مجموعة من المعروضات سيُعرض بشكل واضح في أعلى الصفحة الخاصة بها عبر منصة المزاد الإلكتروني.

ودعت السفارة الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل وزيارة الصفحة الرئيسية للمزاد للاطلاع على تفاصيله، بما في ذلك إجراءات التسجيل وطرق الدفع وتعليمات استلام الممتلكات.

ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الصفحة التالية: https://ow.ly/aR3p50Z9gvu