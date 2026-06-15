ما حقيقة وفاة طبيبة عراقية عروس بلدغة حشرة في شهر العسل؟

خبرني - نفى شقيق الطبيبة العراقية شمس لؤي جابر صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاتها نتيجة لدغة حشرة خلال رحلة في تايلاند، مؤكداً أن هذه الرواية "لا أساس لها من الصحة".

وقال، في تسجيل مصور، إن شقيقته كانت تعاني من التهابات سابقة منذ أكثر من أسبوعين، وإن حالتها الصحية تفاقمت بعد عودتها من رحلة خاصة أعقبت زواجها، موضحاً أنها راجعت أكثر من مستشفى قبل أن تتدهور حالتها بسرعة بسبب التهاب في الرئتين.

وأضاف أن الطبيبة توفيت داخل أحد مستشفيات العاصمة بغداد، نافياً ما تم تداوله عن وفاتها خارج العراق أو في تايلاند.

وأشار إلى أن الراحلة طبيبة أطفال وكانت تواصل دراستها في برنامج الدبلوم العالي، وتعمل في مستشفى الكرامة، مؤكداً أن جميع الروايات المتداولة حول تعرضها للدغة حشرة أو وفاتها خارج العراق غير صحيحة.

وكانت منصات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورات تزعم وفاة الطبيبة شمس لؤي جابر، المولودة عام 1995 وخريجة كلية الطب في جامعة النهرين، إثر لدغة حشرة خلال شهر العسل في تايلاند، وهي رواية نفى شقيقها صحتها بشكل قاطع.