الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات المسقفات قبل نهاية حزيران

خبرني - جددت وزارة الإدارة المحلية دعوتها للمواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية للمسارعة للاستفادة من قرار الحكومة بتمديد العمل بمنح إعفاءات وخصومات تشجيعية على ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات"، والرسوم، والعوائد، والتعويضات، وفضلات الطرق، والإيجارات المستحقة للبلديات وأمانة عمان الكبرى، وذلك للمسددين قبل نهاية حزيران الحالي.

وأكدت الوزارة في بيانها، الاثنين، أن قرار التمديد يأتي لغايات تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيزهم على تسديد الالتزامات المترتبة لصالح البلديات والأمانة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين المغتربين خلال إجازة العطلة الصيفية لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه الحوافز.

ويشمل القرار منح خصم بنسبة 20% على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ورسوم مساهمة الصرف الصحي عن السنوات السابقة وعام 2025، وذلك في حال تسديد المستحقات قبل نهاية الشهر الحالي، بالتزامن مع منح إعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف لجميع السنوات السابقة بما فيها غرامة عام 2025، شريطة تسديد أصل الضريبة والرسوم قبل نهاية المهلة المحددة.

كما يتضمن القرار منح المكلفين خصما بنسبة 25% على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات في حال السداد قبل 30 حزيران الحالي، إضافة إلى منح طالبي شراء الفضلات والأراضي خصما بنسبة 25% من القيمة المترتبة عليهم عند الدفع قبل نهاية دوام يوم 30 من الشهر ذاته.

ويشمل القرار أيضا، إعفاء مستأجري العقارات والأبنية المملوكة للبلديات وأمانة عمان الكبرى ما نسبته 25% من الأجور المترتبة عليهم والمستحقة لغاية 31 كانون الأول 2025، شريطة تسديد المبالغ المتبقية بالكامل قبل نهاية حزيران الحالي.

ودعت الوزارة المكلفين إلى الإسراع بمراجعة البلديات أو استخدام قنوات الدفع الإلكتروني للاستفادة من القرار قبل انتهاء مدته القانونية، مؤكدة أنه لم يتبق سوى أسبوعين على نهاية الموعد المحدد.