ضمن مشروع BRCCJ الفاو وشركاؤها يعززون دمج مفاهيم التكيف مع تغير المناخ في التعليم العالي

خبرني - عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من خلال مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن اليوم ورشة مشاورة فنية لأصحاب المصلحة و للتحقق من تطوير المناهج الجامعية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والجامعات والخبراء وشركاء التنمية.

وجمعت الورشة مشاركين ومشاركات من ممثلي المؤسسات الحكومية والجامعات وخبراء المناخ والشركاء التنمويين، بهدف تعزيز دمج مفاهيم التكيف مع تغير المناخ في المناهج الجامعية ضمن تخصصات رئيسية ذات صلة.

وتندرج هذه الورشة ضمن مكون المشروع الخاص بتوسيع نطاق التكيف مع تغير المناخ، والذي يدعم الجامعات الأردنية في تحديث وتطوير البرامج الأكاديمية في تخصصات الزراعة، وهندسة المياه، والهندسة المعمارية، والتخصصات ذات الصلة، بما يضمن دمج مفاهيم التكيف المناخي، والزراعة الذكية مناخياً، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتقنيات الحديثة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد القائم بأعمال ممثل الفاو في الأردن، بول أوبيو: أن" مؤسسات التعليم العالي تؤدي دوراً محورياً في إعداد أجيال المستقبل من المهنيين والباحثين وصنّاع القرار القادرين على الاستجابة للتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ".

ولفت مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة م. بلال الشقارين" الى ثقة الوزارة بالمؤسسات الأكاديمية و الجامعات، و ضرورة العمل معا لتسهيل حصول الطلبة على التعليم الاكاديمي المتميز في تغير المناخ خاصة في المناطق المهمشة التي تعاني من تأثيرات التغير المناخي".

وأتاحت الورشة فرصة لإستعراض واعتماد نتائج تحليل شامل للفجوات في المناهج الدراسية أُجري في الجامعات المشاركة، حيث قيّم مدى دمج مفاهيم تغير المناخ وإجراءات التكيف ومبادئ الاستدامة في البرامج الأكاديمية الحالية، وحدد فرص تعزيزها وتطويرها.

كما قدم المشاركون توصيات تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية ومواءمتها مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالمناخ، واحتياجات سوق العمل، وأفضل الممارسات الأكاديمية الدولية.

وشملت الجامعات المشاركة في الورشة : جامعة الطفيلة التقنية، وجامعة مؤتة، وجامعة الحسين بن طلال، والجامعة الألمانية الأردنية.

ويُعد مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن أول مشروع لصندوق المناخ الأخضر في المملكة، ويمتد لسبع سنوات تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة المياه والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وعدد من الشركاء الوطنيين. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال تدخلات متكاملة في إدارة الموارد المائية، وتحسين سبل العيش المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء القدرات المؤسسية،ظ ويُنفذ في محافظات حوض البحر الميت، وهي: معان، والطفيلة، ومادبا، والكرك.

وإنتهت الورشة الى إعتماد النتائج الرئيسية لتحليل الفجوات في المناهج الدراسية، ومجموعة من التوصيات العملية لتحديث البرامج الأكاديمية.

كما حدد المشاركون أولويات العمل وآليات التنفيذ اللازمة لدمج مفاهيم التكيف مع تغير المناخ، والزراعة الذكية مناخياً، والإدارة التكيفية للموارد المائية في منظومة التعليم العالي.

وفي المرحلة المقبلة، ستعمل الفاو وشركاؤها على إدماج ملاحظات أصحاب المصلحة في التقرير النهائي لتحليل الفجوات وإطار تطوير المناهج.

كما سيستمر التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة لدعم اعتماد وتنفيذ التحديثات المقترحة، بما يسهم في تعزيز قدرة الأردن على التكيف مع تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المدى الطويل.