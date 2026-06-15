رسميا.. كوكوريلا ينضم الى ريال مدريد

خبرني - أعلن نادي ريال مدريد، تعاقده رسميا مع مارك كوكوريلا، قادما من تشيلسي، لدعم صفوفه قبل الموسم المقبل.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "توصل ريال مدريد وتشيلسي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب مارك كوكوريلا، الذي سيرتبط بنادينا لمدة ستة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو 2032".

وأكدت تقارير صحفية، أمس الأحد، أن ريال مدريد، حسم صفقة انتقال كوكوريلا من تشيلسي، مقابل 55 مليون يورو بجانب 5 ملايين كإضافات.