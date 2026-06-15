في غزة، حيث تحولت الخيام إلى بيوتٍ اضطرارية، لم يكن الطفل ياسر المولود عام 2020 يدرك أن المساحة الضيقة التي يلهو فيها تخبئ له حتفاً غير متوقع.

كان ياسر يملأ خيمة عائلته بالحياة؛ لم يكن يشكو من مرض أو عارض، بل كان في كامل صحته وعافيته، يجلس بجوار والدته، يطبّل بيديه الصغيرتين ويغنّي، ويطلب من أمه بشغف أن تشغّل له الأناشيد ليرقص ويلهو.

بضعة أشهر كانت تفصله عن إتمام عامه السادس في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وفي تلك اللحظات الدافئة، وأمام صخب طفولته البريئة، داعبته أمه قائلة: "يا ماما لقد أحدثت ضجة، اذهب إلى والدك".

ذهب الصغير نحو والده الذي يقف خلف "بسطة" صغيرة ومتواضعة أمام الخيمة، ليدبر منها قوت يوم عائلته في ظل ظروفٍ طاحنة، بحسب رواية الأم لبي بي سي.

دقائق الموت

تقول أم ياسر: "لم تمضِ سوى دقائق معدودة على خروج جاسر - شقيق ياسر - من الخيمة، حتى تبخرت الطمأنينة تماماً". "عاد شقيقه الأكبر يركض بجنون، شاحب الوجه، يصرخ بصوتٍ يملؤه الرعب: أمي، أسرعي.. ياسر وضع شيئاً في فمه".

"هرعت بملابس الصلاة إلى الخارج، لأجد شباب المخيم ووالده قد اجتمعوا حول الصغير في حالة من الذعر. في لمح البصر، تبدل لون صغيري الغض؛ من الأبيض إلى زرقة داكنة مخيفة، وكان يضع إصبعه الصغير في فمه كأنه يحاول دفع خطرٍ خفي. كان الحاضرون يقلبونه رأساً على عقب، يظنون واهمين أن كسرة خبز أو شيئاً عابراً قد علق في حلقه وسدّ مجرى تنفسه، لكنّ عينيه كانتا مغمضتين، وكان قد غاب تماماً عن الوعي".

تُواصل الأم، هنا دوّت صرخاتي: "خذوه إلى المستشفى، خذوه إلى المستشفى"، حمله الأب والشباب وهرعوا به ركضاً بين ممرات المخيم الترابية.

استغرق الأمر نحو ربع ساعة من الركض المستمر حتى وصلوا به إلى مستشفى "العودة" شمالي القطاع. دخل الصغير فوراً إلى غرفة العناية المركزة، نزع الأطباء ملابسه وربطوه بالأجهزة لإنعاشه، لكن جسده الصغير لم يُبدِ أي استجابة.

تصف أم ياسر ما حدث، "كنت أسأل الأطباء والحرقة تعصر قلبي: يا دكتور، إيش فيه؟، لكنني لم أجد منهم سوى كلمات المواساة العاجزة والنظرات الحائرة - ’قولي إن شاء الله.. ادعي له‘". لم يكن الأطباء أنفسهم يعلمون حقيقة ما جرى لتلك الجثة الهامدة التي بين أيديهم، تضيف الأم.

يلتقط أطراف الحديث الأب الذي قال: بعد ساعة من المحاولات العقيمة، خطرت ببال أحد الجيران فكرة صادمة، فصاح: "لعله تجرّع سمّاً". وبناءً على هذه الشكوك، ونظراً لضعف الإمكانيات، تقرر نقله على وجه السرعة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح كونه أكبر وأكثر تجهيزاً.

في مستشفى شهداء الأقصى، بدأت فصول مأساة جديدة؛ سارع الأطباء إلى غسل معدته والتعامل مع فرضية التسمم، فبدأ قلبه المتعب يشتغل ثواني ثم يتوقف، ينبض ثم يخمد. كان وضع ياسر حرجاً للغاية وفوق طاقة الاحتمال. ومن الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة والنصف ليلاً ظلت الطواقم الطبية تخوض معركة شرسة لاستعادة النبض وتثبيت حالته، ولكن دون جدوى.

وفي الحادية عشرة والنصف ليلاً، انطفأ الأمل تماماً، و"خرج الأطباء ليقولوا لي الكلمة التي تخر من وقعها الجبال": "عوضك الله.. ابنك الله يرحمه".