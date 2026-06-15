وفيات الأردن.. الاثنين 15-6-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 15-6-2026:
- أحمد عبدالله الرياطي
- أنور محمد علي الدسوقي
- إبراهيم أحمد إبراهيم الرفايعة
- أحمد عبدالله حسن حلاحلة
- بدرالدين محمد الوديان
- بندر حامد عوجان
- حامد محمود سكر الفناطسة
- حسين حاكم النسعة
- خالد محمود ابولحية
- زكريا محمد عبدالرحمن ملحم
- سميح فراس سميح الفرح
- سميح جميل عبدالرحمن كفافي
- عبدالكريم سليمان السعود
- علي محمد يعقوب الشمي
- محمد عماد الاحمد
- محمد خالد عيد الدويك
- موسى أحمد ياسين الزواهرة
- يحيى عبدالحميد عبدالرحمن الصبيحي
إنا لله وإنا اليه راجعون.