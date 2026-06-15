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وفيات الأردن.. الاثنين 15-6-2026

  • 15 حزيران 2026
  • 12:55
وفيات الأردن الاثنين 1562026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى  اليوم الاثنين 15-6-2026:

- أحمد عبدالله الرياطي

- أنور محمد علي الدسوقي

- إبراهيم أحمد إبراهيم الرفايعة

- أحمد عبدالله حسن حلاحلة

- بدرالدين محمد الوديان

- بندر حامد عوجان

- حامد محمود سكر الفناطسة

- حسين حاكم النسعة

- خالد محمود ابولحية

- زكريا محمد عبدالرحمن ملحم

- سميح فراس سميح الفرح

- سميح جميل عبدالرحمن كفافي

- عبدالكريم سليمان السعود

- علي محمد يعقوب الشمي

- محمد عماد الاحمد

- محمد خالد عيد الدويك

- موسى أحمد ياسين الزواهرة

- يحيى عبدالحميد عبدالرحمن الصبيحي

إنا لله وإنا اليه راجعون.

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