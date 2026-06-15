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الأردن.. إحباط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة على الحدود الشمالية

  • 15 حزيران 2026
  • 12:44
الأردن إحباط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة على الحدود الشمالية

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الأحد، محاولة تسلل لأحد الأشخاص على واجهتها الشمالية، بعد اجتيازه الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

كما أحبطت المنطقة، فجر الاثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الشمالية، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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