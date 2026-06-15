جهود دولية متواصلة لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا

خبرني - تتواصل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، في ظل تحركات تقودها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع السلطات السورية وعدد من الدول الداعمة للعملية الفنية واللوجستية الخاصة بالتحقق والتخلص من أي مواد أو منشآت مرتبطة بالبرنامج الكيميائي السابق.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الأشهر الماضية دعمها لمبادرة “نسمة الحرية” (Breath of Freedom Task Force)، وهي إطار تنسيقي تشارك فيه سوريا وعدد من الدول بهدف المساعدة في تحديد وتأمين ونقل وتدمير أي مكونات متبقية من البرنامج الكيميائي السوري، وفقاً للمعايير الدولية وآليات التحقق المعتمدة لدى المنظمة.

ويؤكد مسؤولون في المنظمة أن المرحلة الحالية تركز على جمع المعلومات الفنية، وزيارة المواقع ذات الصلة، وإعداد قوائم جرد دقيقة للمواد والمنشآت المحتملة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون مع الجهات السورية المختصة.

ويرى مختصون في قضايا نزع السلاح أن إغلاق هذا الملف بشكل نهائي يتطلب تعاوناً دولياً واسعاً ودعماً فنياً ومالياً مستمراً، نظراً لتعقيدات الملف وتراكماته الممتدة منذ أكثر من عقد.

وتؤكد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هدفها الرئيسي يتمثل في ضمان الامتثال الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً، ضمن إطار رقابي وقانوني معترف به دولياً.