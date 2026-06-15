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عراقجي: يجب على إسرائيل وقف هجماتها ضد لبنان

  • 15 حزيران 2026
  • 12:24
عراقجي يجب على إسرائيل وقف هجماتها ضد لبنان

خبرني - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه من تركيا ومصر والعراق الاثنين ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل كامل.

وأشار، وفقا لحسابه على تيليغرام، إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق إطار لإنهاء الحرب بين البلدين، ورفع الحصار الأميركي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأدى الاتفاق المبدئي إلى تراجع أسعار النفط، لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونًا بمفاوضات لاحقة.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشال": "الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل الآن".

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