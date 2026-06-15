زين تطلق بالتعاون مع beIN عروضاً لمتابعة بطولة كأس العالم TMFIFA 2026

خبرني - أطلقت شركة زين الأردن -راعي الاتصالات الحصري للمنتخب الوطني لكرة القدم- وبالتعاون مع مجموعة beIN الإعلامية عروضاً خاصة لزبائنها الراغبين بالاشتراك في حُزم الإنترنت المنزلي (5G) والفايبر، للاستمتاع بمتابعة مباريات بطولة كأس العالم TMFIFA 2026 عبر خدمة .beIN STREAM

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع استراتيجية شركة زين الرامية إلى إثراء تجربة زبائنها من خلال توفير محتوى ترفيهي وخدمات ذات قيمة مُضافة متميزة مدعومة ببنية تحتية رقمية فريدة وشبكة اتصالات عالية الاعتمادية لضمان تجربة مشاهدة سلسة وعالية الجودة لأكبر حدث رياضي عالمي، كما تعكس هذه الخطوة حِرص شركة زين المتواصل على عقد شراكات استراتيجية مع أبرز مزودي المحتوى الرقمي والترفيهي إقليمياً وعالمياً لتقديم قيمة مضافة حقيقية لزبائنها وتعزيز مكانتها كمزود رائد للحلول الرقمية المتكاملة في المملكة عبر خدمات الاتصالات المتطورة والمحتوى الترفيهي الذي يلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع.

كما جاءت هذه الخطوة من زين في إطار دعمها لمنتخب النشامى بصفتها راعي الاتصالات الحصري للمنتخب، بهدف تمكين المشجعين من متابعة مباريات النشامى وعيش اللحظات المميزة للمشاركة التاريخية للمنتخب الوطني.

وتواصل شركة زين استثماراتها بتطوير شبكاتها وبُنيتها التحتية لتوفير سرعات اتصال فائقة وتجربة استخدام متقدمة تلبي الطلب المتزايد على خدمات البث الرقمي والمحتوى الترفيهي المباشر.

وسيتمكّن المشتركون من الحصول على جهازbeIN STREAM المزود باشتراك فعّال لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم TMFIFA 2026عبر التغطية الحصرية لقنواتbeIN SPORTS ، إلى جانب إمكانية مشاهدة 21 قناة رياضية وترفيهية مختارة من شبكة beIN حتى 31 آب 2026. وتمنح هذه الباقة زبائن زين تجربة مشاهدة متكاملة تجمع بين أبرز الأحداث الرياضية العالمية لهذا العام وتشكيلة واسعة من أشهر الأفلام والبرامج الترفيهية.

كما يشمل اشتراك beIN STREAM وصولاً مجانياً إلى تطبيقbeIN CONNECT، ما يتيح للمشتركين الاستمتاع بمحتواهم المفضل بسلاسة ومرونة عبر مختلف الأجهزة وفي أي وقت ومن أي مكان.

وأتاحت زين العروض الجديدة مع عدد من اشتراكات الإنترنت المنزلي عالي السرعة، حيث سيحصل المشتركون على الخدمة مجاناً عند الاشتراك بأي منها، فيما تتوفر ضمن حُزم أخرى بأسعار تبدأ من 1.74 دينار شهرياً فقط، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الجهاز من خلال برنامج التقسيط لزبائن الشركة من أصحاب خطوط الفواتير وخدمات الإنترنت المنزلي المدفوع لاحقاً.

ويتميز جهاز beIN STREAM بسهولة الاستخدام، ويعمل بتقنية التوصيل والتشغيل (Plug & Play) من خلال توصيله مباشرة بمنفذ HDMI في جهاز التلفاز، ويتصل بشبكة Wi-Fi للاستماع بالمحتوى الرياضي والترفيهي مباشرة وبكل سهولة.

ودَعَت شركة زين الراغبين بالاستفادة من العروض إلى زيارة معارضها المنتشرة في المملكة أو التواصل عبر قنواتها الرقمية للاطلاع على تفاصيل الحُزم وآلية الحصول على جهاز beIN STREAM ، حيث تخضع العروض للشروط والأحكام.