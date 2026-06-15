الأردن يرحب باتفاق واشنطن وطهران لإنهاء العمليات العسكرية

خبرني - ‏رحّب الأردن اليوم بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكربة وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، خطوة هامة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ عن تثمين الأردن للجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى الاتفاق، وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود.

وأكّدت الوزارة أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل ٢٨ شباط ٢٠٢٦.

وجدّدت الوزارة موقف الأردن الثابت الداعم لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم.