خبرني - استضاف مسرح الرينبو في العاصمة الأردنية عمّان، بالتعاون مع "Watermelon Books"، حفل إطلاق النسخة العربية من كتاب "الضحايا المثاليون وسياسات الاستمالة" للكاتب والشاعر والصحفي الفلسطيني محمد الكرد، والصادر عن "دار الآداب" بترجمة عربية أنجزها المترجم سمير سكيني، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري والقضية الفلسطينية.

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية أدارتها الفنانة والكاتبة رائدة طه، تناولت أبرز الأفكار التي يطرحها الكتاب، والأسئلة التي يثيرها حول صورة الفلسطيني في الإعلام والخطاب السياسي الغربي، والدور الذي تلعبه السرديات السائدة في تشكيل فهم العالم للقضية الفلسطينية.

ويُعد "الضحايا المثاليون" من أبرز الكتب الفلسطينية الصادرة خلال السنوات الأخيرة، إذ يقدّم قراءة نقدية جريئة لمفهوم "الضحية المثالية"، وهو المفهوم الذي يرى الكرد أنه يفرض على الفلسطيني الظهور بصورة محددة ومقبولة أخلاقياً وسياسياً من أجل استحقاق التعاطف أو التضامن، فيما يؤدي أي خروج عن هذه الصورة إلى التشكيك بإنسانيته أو شرعية معاناته.

ويفكك الكتاب، الذي حاز جائزة كتاب فلسطين لعام 2025 وتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً، الآليات الخطابية والإعلامية التي أسهمت في تكريس هذا التصور، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع الفلسطيني إلى الاستمرار في تبرير وجوده ومعاناته وإثبات إنسانيته أمام جمهور خارجي، بدلاً من التعامل مع حقوقه باعتبارها حقوقاً أصيلة لا تحتاج إلى استجداء الاعتراف أو التعاطف.

وخلال الحوار، استعرض الكرد عدداً من الأفكار المركزية التي يتناولها الكتاب، مؤكداً أن اختزال الفلسطيني في صورة الضحية المجردة من الغضب أو المقاومة أو التناقضات الإنسانية لا يقل خطورة عن محاولات طمس روايته، لأنه يحصره في قالب ضيق لا يعكس تعقيد التجربة الفلسطينية ولا واقعها.

كما ناقشت الجلسة أثر الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي في إعادة إنتاج هذه الصور النمطية، والدور الذي تلعبه اللغة والخطاب السياسي في تشكيل الوعي العام تجاه الفلسطينيين، خاصة في ظل التحولات التي شهدها النقاش العالمي حول فلسطين خلال السنوات الأخيرة.

وحظي الكتاب منذ صدوره باللغة الإنجليزية باهتمام نقدي واسع، حيث أشادت به شخصيات أدبية وفكرية بارزة، من بينها الروائية الهندية أرونداتي روي، التي وصفته بأنه "نهر من النار"، فيما اعتبره عدد من النقاد مساهمة فكرية مهمة في النقاشات المعاصرة حول الاستعمار والتمثيل والعدالة والسرديات السياسية.

ويُعد محمد الكرد من أبرز الأصوات الفلسطينية الشابة في المشهد الثقافي والإعلامي العالمي. وُلد وترعرع في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واختير عام 2021 ضمن قائمة مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم. كما يعمل مراسلاً لفلسطين لدى مجلة "ذا نيشن"، ويشغل منصب محرر حر في منصة "موندوايس"، إلى جانب نشاطه الأدبي والشعري الذي حظي باهتمام وترجمات متعددة.

وفي ختام الفعالية، وقّع الكرد نسخاً من كتابه للحضور الذين تفاعلوا مع الجلسة الحوارية وما طرحته من أسئلة وأفكار.

