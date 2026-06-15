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مشروع اردني لاستبدال المبيدات بتربية طائر البوم

  • 15 حزيران 2026
  • 11:02
مشروع اردني لاستبدال المبيدات بتربية طائر البوم

خبرني - في خطوة تهدف إلى الحد من استخدام المبيدات الكيميائية وحماية البيئة، يواصل مشروع المكافحة البيولوجية للقوارض في الأردن الاعتماد على طائر البومة البيضاء كوسيلة طبيعية وآمنة لمكافحة القوارض في المناطق الزراعية.

وانطلق المشروع عام 2005 من منطقة الرمثا، قبل أن يتوسع إلى الشونة الشمالية وصولاً إلى منطقة البحر الميت، حيث جرى توزيع نحو 350 صندوقاً مخصصاً لتعشيش البوم في المزارع المستفيدة.

ويُشرف على المشروع كل من جمعية التغير المناخي، في إطار جهود تعزيز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة والحد من الآثار السلبية للاستخدام المكثف للمبيدات والأسمدة الكيميائية.

ويعتمد المشروع على البومة البيضاء التي تُعد من أكثر الطيور فعالية في مكافحة القوارض، إذ تستطيع البومة الواحدة افتراس ما بين 2000 و3000 قارض سنوياً، ما يسهم في تقليل الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية.

وبحسب القائمين على المشروع، فقد سجلت المزارع التي تم تزويدها بصناديق البوم زيادة في الإنتاج تراوحت بين 10% و20%، نتيجة انخفاض أعداد القوارض وتحسن الظروف الزراعية.


وتتميز البومة البيضاء بقدرتها على الصيد ليلاً، كما يمكن أن تعيش لمدة تصل إلى 15 عاماً، ما يجعلها حلاً مستداماً لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التوازن البيئي في المناطق الريفية.

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