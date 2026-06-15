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تسارع التضخم في السعودية

  • 15 حزيران 2026
  • 10:52
تسارع التضخم في السعودية

خبرني- تسارع معدل التضخم في السعودية خلال مايو الماضي بشكل طفيف إلى 1.8% على أساس سنوي، ارتفاعا من 1.6% في أبريل الماضي، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وجاء ذلك بحسب بيانات صدرت اليوم الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وعزت البيانات ذلك إلى صعود أقسام السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 1.5%، فيما زادت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنحو 1.7%.

وتتوقع وزارة المالية السعودية استقرار التضخم في السعودية العام الجاري عند 2%، على أن يهبط العام المقبل إلى 1.8%، قبل أن يرتفع بشكل طفيف في 2028 عند 1.9%.

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