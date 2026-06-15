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احتفال أردني في الجزائر بالذكرى الـ80 للاستقلال

  • 15 حزيران 2026
  • 10:49
احتفال أردني في الجزائر بالذكرى الـ80 للاستقلال

خبرني - أقامت وزارة السياحة والاثار و هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الجزائر وبرعاية السفير عاهد سويدات حفلاً بتاريخ ١١ حزيران بمناسبة الذكرى الثمانون لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية والمناسبات الوطنية. 
و شهد الحفل حضورا رسميا رفيعا من المسؤولين الجزائريين، حيث مثل الحكومة الجزائريه وزير الصناعة الصيدلانيّة الدكتور وسيم قويدري، كما حضره  ممثلين عن رئيسي غرفتي البرلمان وعدد من النواب وأعضاء المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، إضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية و أبناء الجالية الأردنية.
 وفي كلمته قي الحفل إستعرض السفير سويدات مسيرة الإنجاز والتحديث التي يشهدها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. كما أكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والحزائر والخرص على تعزيزها. 
وأقيم على هامش الحفل جناح للشركات والبنوك الأردنية العاملة في الجزائر، كما اشتمل الحفل على فقرات أبرزت الجوانب الثقافية والتراثية و السياحية الأردنية.

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احتفال أردني في الجزائر بالذكرى الـ80 للاستقلال
احتفال أردني في الجزائر بالذكرى الـ80 للاستقلال
احتفال أردني في الجزائر بالذكرى الـ80 للاستقلال
احتفال أردني في الجزائر بالذكرى الـ80 للاستقلال

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