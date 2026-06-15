قرابة 9.7 مليار دينار قيمة حوالات كليك منذ بداية العام الحالي

خبرني - ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر "كليك" لتصل إلى 2.13 مليار دينار خلال شهر أيار الماضي، بنسبة 13% مقارنة بشهر نيسان الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.89 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".

وتشير البيانات التي اطلعت عليها "المملكة" إلى تنفيذ نحو 21.43 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 10.9%، مقارنة بـ19.33 مليون حركة خلال شهر نيسان.

ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات "كليك" المنفذة إلى 94.05 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 9.73 مليار دينار.

أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، ارتفع عدد مستخدمي "كليك" في الأردن إلى 2.28 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.3% خلال شهر أيار الماضي.

ووفق الإحصاءات، فإن 95.1% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 2.19 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 92.7 ألف مستخدم بنسبة 4.1%.

وتشير البيانات إلى أن الذكور يشكلون 60.8% من مستخدمي "كليك" في الأردن، مقارنة بنحو 36.3% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما الشريحة الأكثر نشاطا واستخداما للخدمة.

ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 80.4% من إجمالي عدد حركات "كليك"، بينما بلغت المشتريات 19.6%، حيث بلغت قيمة الحوالات المالية عبر "كليك" الشهر الماضي 1.56 مليار دينار، مقابل 572.5 مليون دينار مشتريات.

ويشير التقرير إلى أن متوسط حركات "كليك" بلغ الشهر الماضي 99 دينارا، مقارنة مع متوسط بلغ 98 دينارا في نيسان.

و"كليك" هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته "جوباك" في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن المحافظ الإلكترونية وإليها في الأردن بشكل فوري.