ضبط سائقين قادا مركبتيهما بسرعة 195 و176 كم/ساعة

خبرني - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 195 كم/ساعة على طريق الأزرق - العمري، وأخرى تسير بسرعة 176 كم/ساعة على الطريق ذاته.

وبينت عبر التقرير المروري اليومي، الاثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما .

و أكدت أنه وخلال الساعات الاربع والعشرين الماضية تم التعامل مع حادث تصادم ما بين مركبتين "تريلات " على الطريق الخلفي تحديدا نهاية نزول الخلفي باتجاه عمان وتم اجراء اللازم .

وصباح اليوم تم التعامل مع حادث تصادم بداية الصحراوي منطقة الجيزه باتجاه الجنوب وتم اجراء اللازم .

وعللت اسباب الحوادث بعدم اخذ احتياطات السلامة المروية وعدم ترك مسافة الامان الكافية .

واشارت الى أن بعض المواقع التي تشهد اعمال صيانة والتي منها طريق عمان التنموي تحديدا بعد جسر الماضونه باتجاه الزرقاء ، وبعد جسر الرمثا باتجاه حواره ، والطريق الصحراوي منطقة القطرانة باتجاه عمان .