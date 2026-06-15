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ضبط سائقين قادا مركبتيهما بسرعة 195 و176 كم/ساعة

  • 15 حزيران 2026
  • 10:21
ضبط سائقين قادا مركبتيهما بسرعة 195 و176 كمساعة

خبرني -  ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 195 كم/ساعة على طريق الأزرق - العمري، وأخرى تسير بسرعة 176 كم/ساعة على الطريق ذاته.

وبينت عبر التقرير المروري اليومي، الاثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما .

و أكدت أنه وخلال الساعات الاربع والعشرين الماضية تم التعامل مع حادث تصادم ما بين مركبتين "تريلات " على الطريق الخلفي تحديدا نهاية نزول الخلفي باتجاه عمان وتم اجراء اللازم .

وصباح اليوم تم التعامل مع حادث تصادم بداية الصحراوي منطقة الجيزه باتجاه الجنوب وتم اجراء اللازم .

وعللت اسباب الحوادث بعدم اخذ احتياطات السلامة المروية وعدم ترك مسافة الامان الكافية .

واشارت الى أن بعض المواقع التي تشهد اعمال صيانة والتي منها طريق عمان التنموي تحديدا بعد جسر الماضونه باتجاه الزرقاء ، وبعد جسر الرمثا باتجاه حواره ، والطريق الصحراوي منطقة القطرانة باتجاه عمان .

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