بالتزامن مع دخولها عقدها الثاني: مجموعة IBC Group تُتوّج مسيرتها بثلاث شهادات آيزو عالمية

خبرني - بالتزامن مع دخولها عقدها الثاني من مسيرتها الممتدة والمليئة بالإنجازات، أعلنت مجموعة (IBC Group)، الرائدة في مجالها والتي تأسست في عام 2006، عن تحقيق إنجاز استراتيجي جديد يعزز مكانتها في السوق الإقليمي والعالمي، حيث حصلت المجموعة رسمياً على ثلاث من أرفع شهادات أنظمة الإدارة الدولية: شهادة ISO 9001 لإدارة الجودة، وشهادة ISO 14001 للإدارة البيئية، بالإضافة إلى شهادة ISO 45001 لإدارة الصحة والسلامة المهنية، وقد مُنحت هذه الشهادات المرموقة من قبل شركة Bureau Veritas العالمية، الرائدة في خدمات الفحص والتدقيق والاعتماد.

وفي حفل خاص أُقيم بهذه المناسبة، قام السيد أحمد الخواجا، المدير التنفيذي لشركة Bureau Veritas، بتسليم الشهادات الدولية الثلاث إلى سعادة المهندس أكرم خريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBC Group، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين، ويأتي هذا التكريم ليتوج التزام المجموعة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير العالمية في كافة عملياتها التشغيلية والإدارية.

وفي تصريح له حول هذا الإنجاز الاستثنائي، أكد سعادة المهندس أكرم خريس على القيمة المضافة التي تشكلها هذه الشهادات لمستقبل المجموعة، قائلاً:

"إن حصولنا على شهادات الآيزو الثلاث ليس مجرد تكريم، بل هو وثيقة تأكيد على التزامنا المطلق بالتميز المستدام. هذه الشهادات تمثل الركيزة الأساسية لرؤيتنا المستقبلية؛ فهي تضمن لعملائنا وشركائنا أعلى مستويات الجودة، وتؤكد حرصنا على حماية البيئة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لأفراد عائلتنا في المجموعة. إننا ننظر إلى هذا الإنجاز كقوة دفع جديدة نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار."