*
الاثنين: 15 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

كاتس: إسرائيل تعارض الانسحاب من لبنان

  • 15 حزيران 2026
  • 10:08
كاتس إسرائيل تعارض الانسحاب من لبنان

خبرني - قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تعارض انسحاب جيشها من لبنان، مؤكدا أن هذه المواقف أُبلغت إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين كبار.

وأضاف كاتس أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى سياسة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي في ما وصفها بـ"المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة لأجل غير مسمى، بهدف حماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذه السياسة تستند إلى الدروس التي استخلصتها إسرائيل من هجمات السابع من تشرين الأول، مؤكدا رفض إسرائيل الانسحاب من لبنان "رغم كل الضغوط الحالية والمستقبلية".

وأوضح كاتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل هذا الموقف إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين، فيما أبلغ هو بدوره وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بالموقف الإسرائيلي خلال مباحثات جرت بين الجانبين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بن غفير : لسنا جمهورية موز لنقبل باتفاق ترمب وايران
بن غفير : لسنا جمهورية موز لنقبل باتفاق ترمب وايران
  • 2026-06-15 10:13
بيان مشترك لأربع دول أوروبية تؤكد استعدادها لرفع العقوبات عن إيران
بيان مشترك لأربع دول أوروبية تؤكد استعدادها لرفع العقوبات عن إيران
  • 2026-06-15 08:59
نتنياهو أبلغ ترمب أن إسرائيل غير ملزمة بوقف الحرب في لبنان
نتنياهو أبلغ ترمب أن إسرائيل غير ملزمة بوقف الحرب في لبنان
  • 2026-06-15 08:29
ترمب بعد الاتفاق مع إيران: على نتنياهو أن يكون ممتنا جدا للولايات المتحدة
ترمب بعد الاتفاق مع إيران: على نتنياهو أن يكون ممتنا جدا للولايات المتحدة
  • 2026-06-15 02:58
ماكرون: قمة مجموعة السبع ستتناول إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم
ماكرون: قمة مجموعة السبع ستتناول إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم
  • 2026-06-15 02:26
من الحصار إلى الأموال المجمدة.. إيران تنشر تفاصيل الاتفاق
من الحصار إلى الأموال المجمدة.. إيران تنشر تفاصيل الاتفاق
  • 2026-06-15 02:02