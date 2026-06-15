كاتس: إسرائيل تعارض الانسحاب من لبنان

خبرني - قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تعارض انسحاب جيشها من لبنان، مؤكدا أن هذه المواقف أُبلغت إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين كبار.

وأضاف كاتس أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى سياسة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي في ما وصفها بـ"المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة لأجل غير مسمى، بهدف حماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذه السياسة تستند إلى الدروس التي استخلصتها إسرائيل من هجمات السابع من تشرين الأول، مؤكدا رفض إسرائيل الانسحاب من لبنان "رغم كل الضغوط الحالية والمستقبلية".

وأوضح كاتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل هذا الموقف إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين، فيما أبلغ هو بدوره وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بالموقف الإسرائيلي خلال مباحثات جرت بين الجانبين.