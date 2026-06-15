الأردن.. 6.51 مليارات دينار قيمة الحركات المنفذة عبر (إي فواتيركم)

خبرني - بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" 33.93 مليون حركة منذ بداية 2026، بقيمة إجمالية وصلت إلى 6.51 مليارات دينار، وفقا للتقرير الشهري لأنظمة الدفع الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وأظهر التقرير، الذي رصدته "المملكة"، ارتفاع عدد مستخدمي النظام إلى 5.25 مليون مستخدم خلال أيار 2026، مقارنة مع 5.21 مليون مستخدم في نيسان و5.17 مليون مستخدم في آذار، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.8% خلال أيار.

وأشار إلى أن عدد المستخدمين الحاليين بلغ 5.21 مليون مستخدم بنسبة 99.3%، فيما بلغ عدد المستخدمين الجدد 40.46 ألف مستخدم، بنسبة 0.7% من إجمالي عدد المستخدمين البالغ 5.25 مليون مستخدم.

وأضاف التقرير أن عدد المفوترين بلغ 718 مفوترا، فيما وصل عدد الخدمات المتاحة عبر "إي فواتيركم" إلى 2513 خدمة.

وسجل "إي فواتيركم" خلال أيار 6.86 مليون حركة، مقارنة مع 6.6 مليون حركة في نيسان، بارتفاع نسبته 4.1%.

واستحوذ قطاع الاتصالات على أكبر عدد من الحركات عبر النظام بواقع 2.26 مليون حركة، تلاه قطاع المياه والكهرباء بـ1.98 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.31 مليون حركة، و598 ألف حركة لشركات المحافظ الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع، و312 ألف حركة لقطاع التمويل والخدمات المالية، و139 ألف حركة لقطاع التعليم.

وبين التقرير أن قيمة الحركات خلال أيار بلغت 1.19 مليار دينار، مقارنة مع 1.43 مليار دينار في نيسان، مسجلة انخفاضا نسبته 16.5% خلال الشهر الماضي.

وتصدرت الخدمات الحكومية قيمة الحركات المنفذة عبر "إي فواتيركم" خلال أيار، بقيمة بلغت 775.7 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ الإلكترونية ومقدمو خدمات الدفع بقيمة 159 مليون دينار، ثم قطاع المياه والكهرباء بقيمة 76 مليون دينار، وقطاع التمويل والخدمات المالية بقيمة 63 مليون دينار، تلاه قطاع الاتصالات بقيمة 36 مليون دينار، وقطاع التعليم بقيمة 23 مليون دينار.

كما أظهرت البيانات أن المدفوعات الرقمية شكلت 5.7 مليون حركة من إجمالي الحركات المنفذة خلال أيار، مقابل 1.1 مليون حركة للمدفوعات النقدية، فيما بلغت قيمة المدفوعات الرقمية 1.06 مليار دينار، مقابل 133.87 مليون دينار للمدفوعات النقدية.

وانخفض متوسط قيمة الحركة عبر "إي فواتيركم" إلى 174 دينارا خلال أيار 2026، مقارنة مع 217 دينارا في نيسان.