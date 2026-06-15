السلامي يعقد مؤتمره الصحفي الأول قبل مواجهة النمسا فجر الثلاثاء

خبرني - يعقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" جمال السلامي، مؤتمرا صحفيا خاصا بمباراته أمام نظيره النمساوي، عند الساعة 1:45 فجر الثلاثاء بتوقيت عمّان، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لستاد سان فرانسيسكو باي اريا.

ويجري النشامى تدريبه الرسمي عند السادسة صباح الثلاثاء بتوقيت عمّان على ملعب سان خوسيه بارك، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب النمساوي.

وستكون الدقائق الـ15 الأولى من الحصة التدريبية متاحة أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات الصحفية.

ووفق مراسل المملكة في سان فرانسيسكو أجرى الفريق تدريباً في الساعة السابعة مساء بتوقيت فرانسيسكو، فيما سيكون لديه غدا تدريبٌ رسمي، كما سيعقد مدربه جمال السلامي مؤتمرا صحفيا.

وأكد المراسل أن جميع اللاعبين بصحة جيدة، لافتا إلى أن المدرب السلامي ركز أمس على الجانب الذهني بعد تركيزه خلال الفترة الماضية على الجانب البدني.

أما بالنسبة لمشجعي الفريق من الجماهير الأردنية، لفت المراسل إلى أن رابطة مشجعي النشامى ستنطلق من سان دييغو إلى فرانسيسكو حيث ستعقد احتفالات كبيرة وأجواء تشجيعية، وستنصب خيمة كبيرة جدا تعمل على تعريف الأميركيين بالثقافة الأردنية، فضلا عن دورها الأسياسي في تشجيع النشامى.