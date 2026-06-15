هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 4 شهور

خبرني - تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي بعد أن توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 4.54% إلى 81.03 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 3.89% إلى 83.93 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي. وكان كلا العقدين بأكثر من 3% في نهاية الأسبوع الماضي يوم الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فجر الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، وهو ما أكده رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث قال إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، كاشفا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.