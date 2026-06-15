قمم عربية مرتقبة في كأس العالم 2026

خبرني - تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الاثنين إلى 4 مواجهات قوية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال 2026 حيث تدخل منتخبات عربية المنافسة وسط طموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة مثالية

إسبانيا × الرأس الأخضر

يبدأ المنتخب الإسباني، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مشواره بمواجهة منتخب الرأس الأخضر الذي يخوض أول مشاركة له في تاريخ كأس العالم. ويسعى الإسبان لتأكيد تفوقهم منذ البداية، بينما يأمل ممثل إفريقيا في تحقيق مفاجأة أمام بطل أوروبا.

بلجيكا × مصر

تخوض مصر اختبارا صعبا أمام بلجيكا في افتتاح مشوارها بالمجموعة السابعة.

ويعول "الفراعنة" على خبرة نجومهم بقيادة محمد صلاح من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، فيما يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بصفته المرشح الأبرز لصدارة المجموعة.

السعودية × أوروغواي

تنتظر المنتخب السعودي مواجهة قوية أمام أوروغواي في المجموعة الثامنة.

وأكد المدرب اليوناني جورجيوس دونيس أن "الأخضر" سيدخل المباراة بعقلية هجومية ولن يكتفي بالدفاع أو البحث عن التعادل، في محاولة لتكرار مفاجآت النسخ السابقة من المونديال.

إيران × نيوزيلندا

وفي ختام مباريات اليوم، تلتقي إيران مع نيوزيلندا في مواجهة قد تكون حاسمة مبكرا في سباق التأهل عن المجموعة السابعة التي تضم أيضا بلجيكا ومصر.

برنامج مباريات اليوم الاثنين 15 يونيو (بتوقيت مكة المكرمة):

المجموعة الثامنة

إسبانيا × الرأس الأخضر (الساعة 19:00)

السعودية × أوروغواي (01:00 فجر الثلاثاء)

المجموعة السابعة

بلجيكا × مصر (الساعة 22:00)

إيران × نيوزيلندا (04:00 فجر الثلاثاء)