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لقطة لافتة في المونديال.. العياري يسجل ولا يحتفل أمام تونس

  • 15 حزيران 2026
  • 08:58
لقطة لافتة في المونديال العياري يسجل ولا يحتفل أمام تونس

خبرني - افتتح المنتخب السويدي التسجيل أمام تونس بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر ياسين العياري، ليمنح فريقه التقدم المبكر على ملعب مونتيري ضمن دور المجموعات في كأس العالم 2026
وجاء ذلك عبر اللاعب ياسين العياري الذي أطلق تسديدة قوية بالقدم اليمنى عند الدقيقة السابعة.

واللافت في الهدف أن العياري اختار عدم الاحتفال رغم أهمية الهدف، في لقطة حملت طابعا احتراميا كون أصوله تونسية فهو ينحدر من أب تونسي وأم مغربية، ما أثار تفاعلا بين المتابعين.
ويحاول المنتخب التونسي بعد الهدف استعادة توازنه والعودة سريعا في أجواء المباراة، بينما يواصل المنتخب السويدي ضغطه مستفيدا من التقدم المبكر.

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