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خدمة مدفوعة جديدة في مونديال 2026 تثير الجدل حول فيفا

  • 15 حزيران 2026
  • 08:41
خدمة مدفوعة جديدة في مونديال 2026 تثير الجدل حول فيفا

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إطلاق خدمة جديدة خلال كأس العالم 2026 تحمل اسم Super Shoutout تتيح للمشجعين فرصة عرض أسمائهم على الشاشات داخل الملاعب.
وستكون الخدمة متاحة خلال جميع مباريات دور المجموعات البالغ عددها 72 مباراة، والتي تقام في 16 ملعبا موزعة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث ستظهر أسماء المشجعين على الشاشات خلال فترات الإحماء قبل انطلاق المباريات، مقابل رسوم تبلغ 79 دولارا.
ووفقا للتقارير، يسمح برسائل لا تتجاوز 30 حرفا، مع منع استخدام الرموز التعبيرية، فيما يتم عرض الأسماء على الشاشات العملاقة داخل الملاعب في أوقات تحددها الجهة المنظمة، دون إمكانية اختيار توقيت الظهور بدقة من قبل المشجع.

ويقول "فيفا" إن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز التفاعل الجماهيري وإضافة تجربة أكثر تخصيصا للمشجعين خلال البطولة.

لكن الخدمة أثارت ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها البعض واعتبروها خطوة إضافية لزيادة الإيرادات، في ظل العوائد الضخمة التي يحققها "فيفا" من حقوق البث والرعاية والتذاكر.

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