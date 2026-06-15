مصر.. ترعة الموت تلتهم أسرة جديدة من 7 أفراد

خبرني - في حلقة جديدة من مسلسل الموت في "ترعة المريوطية" بمحافظة الجيزة، لقيت أسرة من أب وأم و5 أطفال مصرعهم بعد غرق سيارتهم في الترعة.

وتكررت في الفترة الأخيرة حوادث سقوط السيارات في ترعة المريوطية، وكان آخرها مطلع يونيو الجاري، بعد مصرع 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، في واقعة نالت تعاطفا واسعا بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظات الحادث المأساوي.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن الحادث الجديد تضمن سقوط سيارة بترعة المريوطية جنوبي المحافظة، كانت تقل أسرة كاملة تضم أب وأم و5 أطفال، قادمين من مركز الصف في طريقهم إلى الهرم.

وأوضح أن السيارة سقطت في الترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها قبل كوبري أبو صير.

وأشار إلى خروج مصاب وحيد بجرح قطعي بفروة الرأس وتلقيه الإسعافات اللازمة، فيما جرى استخراج 6 جثامين بعد فشل محاولات الإنعاش القلبي.

ويكشف تكرار هذه الحوادث، تحول ترعة المريوطية إلى مصيدة للموت تحصد أرواح الأبرياء نتيجة ضيق الطريق.

وبعد الحادث الأول، الذي أثار ردود فعل واسعة، شرعت محافظة الجيزة في إنشاء سور خرساني على ترعة المريوطية للحد من الحوادث المرورية على الطريق.

ومن المقرر أن يمتد المشروع لمسافة 2 كيلو متر، وبارتفاع متر ونصف المتر، ليغطي كامل المساحة الواقعة بين الترعة والطريق بداية من كوبري أبو صير حتى منطقة سقارة والتي تشهد تكرارا للحوادث المرورية نتيجة السرعات العالية وضيق الطريق.