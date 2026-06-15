صرخات أهالي أبو السوس: الكلاب الضالة تحاصر الأحياء السكنية

خبرني - اشتكى سكان منطقة أبو السوس في بيادر وادي السير بالعاصمة عمان من تزايد أعداد الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والشوارع العامة، مؤكدين أن الظاهرة باتت تشكل مصدر قلق متزايد للأهالي، خصوصاً على الأطفال وكبار السن.

وطالب مواطنون أمانة عمّان الكبرى والجهات المعنية بالتدخل لمعالجة المشكلة والحد من انتشار الكلاب الضالة في المنطقة، مشيرين إلى أن الشكاوى المتكررة لم تسفر حتى الآن عن حلول ملموسة.

وأكد الأهالي ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لضمان السلامة العامة ومعالجة الظاهرة بما يخفف من معاناة السكان ويحافظ على أمنهم.

ويدعو الأهالي أمانة عمّان الكبرى، في حال كانت الجهة المختصة بمتابعة الملف، إلى الكشف على الموقع الواقع في منطقة أبو السوس خلف مسجد حسين خواجا، شارع عبدالعزيز الديرباني، وتحديداً عند العمارات أرقام 4 و8 و14 و15، للوقوف على حجم المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.