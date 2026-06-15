وفاة اللواء الركن المتقاعد بدرالدين الوديان

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء الركن المتقاعد بدرالدين الوديان محافظ الكرك السابق .
سيتم الصلاة عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر من مسجد الخراج والدفن في مقبرة العائلة في بلدة الخراج - لواء الوسطية- اربد.
تقبل التعازي اليوم الاثنين بعد الدفن حتى الساعة العاشرة ليلاً ويومي الثلاثاء والاربعاء من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة ليلاً وللنساء في منزل المرحوم في إسكان الضباط- بجانب قصر العدل - اربد من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءا.
انا لله وانا اليه لراجعون.
موقع مسجد بلدة الخراج:
https://maps.app.goo.g|/qwpsKSdaXyZLe3yr6?
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موقع العزاء:
https://maps.app.goo.g|/zr8aiZEfKQCEudQR7?
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موقع عزاء النساء:
https://maps.app.goo.gl/aglepT5hfF9rZYon7?
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