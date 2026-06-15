الأردن.. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق

خبرني - يكون الطقس الاثنين، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 29 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14، وفي مرتفعات الشراة 26- 13، وفي مناطق البادية 33- 17، وفي مناطق السهول 29- 17، وفي الأغوار الشمالية 36- 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ الثلاثاء، ارتفاع في درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ننشط أحيانا.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ليكون طقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الخميس، تنخفض درجات الحرارة قليلا، ليعود الطقس صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائه حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.