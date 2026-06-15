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السويد تكتسح تونس بخماسية في افتتاح المونديال

  • 15 حزيران 2026
  • 07:11
السويد تكتسح تونس بخماسية في افتتاح المونديال

خبرني - حسم المنتخب السويدي مباراته أمام تونس بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، في لقاء شهد تفوقا واضحا لأبناء الشمال على مدار الشوطين.
وافتتح ياسين العياري التسجيل للسويد في الدقيقة 7 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد هجمة مرتدة سريعة بتمريرة حاسمة من فيكتور غيوكيريس.
ورد المنتخب التونسي في الدقيقة 43 عبر عمر الرقيق برأسية جميلة من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من عرضية متقنة من حنبعل المجبري، ليبقي على آمال فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

لكن السويد حسمت الأمور في الشوط الثاني، حيث عاد فيكتور غيوكيريس ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 59 بعد تمريرة من إيزاك، قبل أن يضيف ماتياس سفانبرغ الهدف الرابع في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة جديدة من إيزاك بعد كرة ثابتة.
وسجل ياسين أياري الهدف الخامس للسويد في الدقيقة 90+6 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليختتم مهرجان الأهداف في الدقائق الأخيرة بعد أداء هجومي مميز من أصحاب الأرض.

بهذا الفوز، يحقق المنتخب السويدي انطلاقة قوية في مشواره بالمونديال، بينما يجد المنتخب التونسي نفسه أمام ضرورة مراجعة حساباته قبل الجولات المقبلة.

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