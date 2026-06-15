7 مزايا خفية في iOS 27 تجعل استخدام آيفون أفضل بكثير

خبرني - في كل إصدار جديد من نظام iOS، تستحوذ المزايا الكبرى على معظم الاهتمام، لكن غالباً ما تكون التحسينات الصغيرة هي التي تُحدث الفارق الحقيقي في الاستخدام اليومي.

ومع إصدار iOS 27، أضافت "أبل" مجموعة من المزايا الخفية التي قد لا تتصدر العناوين، لكنها تسهم بشكل ملحوظ في تحسين تجربة مستخدمي آيفون، من تعزيز الاتصال بالإنترنت إلى تسريع نقل الملفات وتحسين الإملاء الصوتي.

وفيما يلي أبرز 7 مزايا جديدة قد تجعل iOS 27 أحد أكثر التحديثات العملية في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends".



1- ميزة Connectivity Assist للبقاء متصلاً دائماً

أضافت "أبل" ميزة جديدة تحمل اسم Connectivity Assist، والتي تسمح لهاتف آيفون بالانتقال تلقائياً إلى بيانات الهاتف عندما يكتشف أن شبكة Wi-Fi المتصل بها ضعيفة أو غير مستقرة.

وتساعد هذه الميزة على تجنب انقطاع الاتصال أثناء تصفح الإنترنت أو استخدام التطبيقات، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم.

لكنها قد تؤدي إلى استهلاك إضافي للبيانات الخلوية، لذلك يُنصح مستخدمو الباقات المحدودة بمراقبة استهلاكهم.

2- اقتراح اللصق التلقائي بعد النسخ

أصبح نسخ النصوص ولصقها أسرع وأسهل في iOS 27.

عند نسخ أي نص، تعرض لوحة المفاتيح تلقائياً اقتراحاً للصق المحتوى أعلى الأزرار مباشرة، مما يلغي الحاجة إلى الضغط المطول داخل الحقل والبحث عن خيار "لصق".

ورغم بساطة الفكرة، فإنها توفر وقتاً ملحوظاً للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل متكرر على النسخ واللصق أثناء العمل أو المراسلات.

3- فصل مستوى صوت المنبه عن نغمة الرنين

واحدة من أكثر المزايا المطلوبة وصلت أخيراً إلى هواتف آيفون.

في الإصدارات السابقة كان مستوى صوت المنبه ونغمة الرنين مرتبطين ببعضهما، ما يعني أن خفض صوت المكالمات قد يؤدي أيضاً إلى انخفاض صوت المنبه.

أما في iOS 27، فأصبح بالإمكان التحكم بشكل مستقل في:

- نغمة الرنين.

- المنبهات.

- المؤقتات.

- أصوات النظام.

وهو ما يمنح المستخدم مرونة أكبر دون القلق من تفويت موعد الاستيقاظ صباحاً.

4- حجم جديد لأداة الاتصال في مركز التحكم

شهدت أداة الاتصال داخل مركز التحكم (Control Center) تحديثاً عملياً.

بعد أن كانت متاحة بحجمين فقط، صغير أو كبير، أصبح هناك حجم متوسط جديد يوفر توازناً أفضل بين سهولة الوصول إلى عناصر الاتصال والحفاظ على مساحة كافية لبقية الأدوات.

ويتيح هذا الحجم الجديد الوصول المباشر إلى إعدادات Wi-Fi وBluetooth وAirDrop وبيانات الهاتف بضغطة واحدة فقط.

5- إنشاء المؤقتات بسرعة أكبر

حصل زر المؤقت داخل مركز التحكم على تحسين طال انتظاره.

وبدلاً من فتح تطبيق الساعة بالكامل كما كان يحدث سابقاً، أصبح الضغط على زر المؤقت يعرض نافذة سريعة تسمح بتحديد مدة المؤقت وتشغيله فوراً دون مغادرة التطبيق الحالي.

وتجعل هذه الإضافة استخدام المؤقتات أكثر سرعة وسلاسة أثناء أداء المهام اليومية.

6- تحسينات كبيرة في الإملاء الصوتي

أدخلت "أبل" ميزة Advanced Dictation الجديدة، التي تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي يعمل محلياً على الجهاز.

وأصبحت خاصية الإملاء الصوتي أكثر دقة في:

- التعرف على الكلمات.

- إضافة علامات الترقيم تلقائياً.

- تنظيم الجمل بشكل طبيعي.

وبفضل هذه التحسينات، يمكن للمستخدمين الاعتماد على الإملاء الصوتي في كتابة الرسائل والملاحظات بدرجة أعلى من الدقة مقارنة بالإصدارات السابقة.

7- AirDrop أسرع من أي وقت مضى

من أبرز التحسينات التي لاحظها مستخدمو النسخة التجريبية من iOS 27 الزيادة الكبيرة في سرعة AirDrop.

وبات نقل الصور والمستندات الصغيرة يتم بشكل شبه فوري، بينما أصبحت الملفات الكبيرة تنتقل بسرعة أعلى بكثير مقارنة بالإصدارات السابقة.

ويُتوقع أن ينعكس هذا التحسين بشكل واضح على تجربة مشاركة الملفات بين أجهزة أبل، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على AirDrop بشكل يومي.

تحسينات صغيرة.. وتأثير كبير

رغم أن هذه المزايا لا تحظى بالضجة الإعلامية التي ترافق تحديثات الذكاء الاصطناعي أو التغييرات الجذرية في واجهة النظام، فإنها تستهدف المشكلات اليومية التي يواجهها المستخدمون باستمرار.

ولهذا يرى كثيرون أن هذه التحسينات العملية قد تكون من أكثر الأسباب إقناعاً للترقية إلى iOS 27، إذ تجعل استخدام آيفون أكثر سلاسة وراحة وكفاءة في الحياة اليومية.