ريهام سعيد تعلن عودتها لزوجها.. وتحذف منشور الطلاق

خبرني - أعلنت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، عودتها إلى زوجها عقب ساعات قليلة من نشر خبر انفصالهما، مؤكدة في منشور حذف لاحقاً أن ما حدث كان مجرد خلاف عابر تم تجاوزه سريعاً.

وأوضحت المذيعة المثيرة للجدل، عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، السبت، أنها عادت إلى زوجها، وقالت "الحمد لله تمت العودة بيني وبين زوجي.. وشكرا لكل الناس التي تمنت الخير لنا".

لكن قبل العودة هذه نشرت ريهام منشوراً عبر صفحتها موضحة أن قرار الانفصال جاء في لحظة غضب، وأن المياه عادت إلى مجاريها بعد احتواء الخلاف، وكتبت: "خلاف صغير وعدى على خير.. احترموا أولادنا.. ده كان بوست نزل في لحظة غضب دقيقة واحدة الساعة 5 الصبح وحذف بعد دقيقة واحدة يعني مش عايزة أنشره ليه بتعملوا كده"، في إشارة إلى تداول الخبر بشكل واسع في منصات التواصل.



إلا أن ريهام عادت وحذفت منشور الرجوع أيضاً لتعيد الجدل من جديد حول حقيقة الانفصال والعودة.

وكانت ريهام سعيد قد أشارت في منشورها الأول الى أنها لا تفضل عادة الحديث عن تفاصيل حياتها الخاصة، لكنها اختارت الإعلان عن الانفصال بنفسها، متمنية لزوجها التوفيق.

وقالت ريهام سعيد في منشورها الذي حذف أيضا لاحقاً: "أنا مش بحب أعلن الحاجات دي الحقيقة، بس مضطرة.. أنا بعلن عن انفصالي عن زوجي وأبو ابني بعد عشر سنين زواج، مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله.. الحمد لله".

وتُعد الحياة الزوجية للإعلامية المصرية من الجوانب التي حرصت على إبقائها بعيدة عن الأضواء قدر الإمكان، رغم شهرتها الواسعة وجدليتها في الإعلام.