شبح كورتوا يخيف صلاح في كأس العالم

خبرني - يخشى محمد صلاح نجم منتخب مصر من عودة "شبح" العملاق تيبو كورتوا حارس بلجيكا عندما يلتقيان ضمن الجولة الأولى من مباريات كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

والتقى صلاح بالحارس البلجيكي 8 مرات، أغلبها في مباريات بدوري أبطال أوروبا بين فريقيهما ليفربول الإنجليزي وريال مدريد بدأت قبل ما يزيد عن 5 أعوام، انتصر المصري في 3 مباريات وخسر 5، بينما استطاع تسجيل هدفين فقط.

وكانت مواجهتهما الأولى في أبريل 2021 عندما فاز ريال مدريد 3-1 إذ سجل حينها صلاح هدف ليفربول الوحيد، وفي الإياب انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.



وشهد شهر مايو 2022 أشهر مباراة بينهما، وذلك بعدما تصدى تيبو كورتوا لـ6 كرات من صلاح وحده ليقود ريال مدريد إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

وقال كورتوا قبل أيام عن مواجهة صلاح في المونديال: أتمنى تكرار سيناريو نهائي باريس عندما تصديت لكراته وساعدت ريال مدريد على الفوز باللقب.



والتقى النجمان مجدداً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وفاز ريال مدريد بهدف دون رد ذهاباً وفي الإياب اكتسح منافسه الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين سجل منها صلاح هدفاً.

وفي الموسمين الماضيين انتصر ليفربول على ريال مدريد بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مرتين 2-0 و1-0، لكن صلاح لم يستطع زيارة شباك كورتوا.

وفاز صلاح على كورتوا في ودية مصر وبلجيكا شهر نوفمبر 2022، إذ صنع حينها هدف زميله محمود تريزيغيه لينتصر "الفراعنة" 2-1.